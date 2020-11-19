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الخميس 19 نوفمبر 2020 الموافق 04 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تونس تعلن التزامها بتسديد مساهمتها المالية للاتحاد الإفريقى

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 04:36 م
وزير الخارجية عثمان
وزير الخارجية عثمان الجرندي
وكالات
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أعلنت وزارة الخارجية التونسية، اليوم الخميس، أنها تعمل على استكمال دفع مساهمتها المالية للاتحاد الإفريقي في آجالها المحددة قبل نهاية العام الجاري.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، إنها قامت بالفعل بتحويل 3 ملايين دينار من إجمالي 18 مليون دينار (5ر6 مليون دولار)، قيمة مساهمتها المالية المخصصة لعام 2020.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية، أمس الأربعاء، عن وزير الخارجية عثمان الجرندي خلال جلسة استماع في البرلمان، إن منظمة الاتحاد الإفريقي فرضت عقوبة من الدرجة الأولى على تونس، تتمثل في حرمانها من أخذ الكلمة في اجتماعات المنظمة، لمدة 6 أشهر، بسبب التأخر في تسديد مساهمتها.

لكن الوزارة ذكرت اليوم أن "هذا الخبر مجانب للصواب"، مضيفة أن "مثل هذه الإجراءات الاحترازية شملت العديد من الدول الإفريقية في هذه الفترة المحاسبية بسبب إعادة ترتيب الأولويات بالنسبة لغالبية دول العالم من جراء الانعكاسات السلبية لجائحة كورونا على اقتصادياتها".

وأشارت الوزارة، في بيانها، إلى أنها طلبت سيولة تكميلية مستعجلة من وزارة المالية لتسديد ما تبقى من المساهمة قبل انتهاء الآجال والمحددة بنهاية السنة الجارية.

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