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عالم

البرلمان الألمانى يدعو للاستعداد لتقديم تنازلات فى سياسة اللجوء

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 04:41 م
فولفجانج شويبله،
فولفجانج شويبله، رئيس البرلمان الألماني
وكالات
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دعا فولفجانج شويبله، رئيس البرلمان الألمانى "بوندستاج" للتحلى بالواقعية والاستعداد لتقديم تنازلات في الكفاح لإصلاح نظام اللجوء الأوروبي.

وقال شويبله اليوم الخميس: "ليس هناك حلول بسيطة. ليس هناك أيضًا حلول مثلى".

وأضاف: "هناك حاجة للاعتراف بأننا نواجه، في ظل تحركات الهجرة الكبيرة، معضلات لا يمكن أن يكون هناك مخرج (نظيف أخلاقيًا) منها، هناك حاجة للاعتراف بأننا نعتمد على التعاون حتى مع قوى وأنظمة مثيرة للشكوك في مناطق العبور والمواطن التي ينحدر منها اللاجئون".

وأكد أنه "من المهم أن نرتقي إلى مستوى المسئولية الإنسانية، ولكن أيضًا مع الحفاظ على السيطرة".

وشدد على أنه يتعين على أوروبا أن تكون قادرة على الإعادة سريعًا- إذا كان ضروريًا إلى مراكز خارج الاتحاد الأوروبي- لأي أشخاص جاءوا "لأسباب غير اللجوء"، مؤكدًا أنه لا بد من ضمان ظروف حياة إنسانية بمثل هذه المراكز.

يذكر أن هذه الفكرة تمت مناقشتها بالفعل في الاتحاد الأوروبي قبل أعوام، ولكن لم تتم مواصلتها، بسبب عدم وجود دول شريكة.

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