إعدام نصف طن أغذية فاسدة وغلق 8 منشآت غير مرخصة بالشرقية

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع مكاتب الأغذية بالإدارات الصحية بمشتول السوق وأولاد صقر والحسينية، حملات مكثفة للمرور على المنشآت الغذائية والأسواق بمراكز ومدن مشتول السوق وأولاد صقر والحسينية.أسفرت جهود الحملة عن ضبط 9 منشآت غذائية تعمل بدون ترخيص، وبهم نقص شديد في الاشتراطات الصحية، منهم 6 منشآت بمركز الحسينية، و2 منشأة بمركز أولاد صقر، ومنشأة بمركز مشتول السوق، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة.كما تم إعدام 715 كجم أغذية مختلفة عبارة عن لحوم، مخللات، خضروات، بوظة، عصائر، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وسحب 61 عينة وإرسالها للمعامل لبيان من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، كما تم تحرير 59 محضرا جنحة صحية للمخالفات المضبوطة بمراكز الشرطة مشتول السوق وأولاد صقر والحسينية.وأكد الدكتور هشام مسعود استمرار الحملات المكثفة لمفتشي الأغذية على مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، مقدمًا الشكر لجميع فرق مراقبة الأغذية على المجهود المبذول لصالح المواطنين بالمحافظة.