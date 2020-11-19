ما هى أعراض وأسباب بكتيريا مارسا والوقاية منها؟

رحل الفنان فايق عزب عن عالمنا اليوم الخميس، بعد صراع مع المرض عقب إجرائه عملية جراحية لتوسيع الحبل الشوكى بسبب سقوطه على رقبته، وازداد الأمر صعوبة باكتشاف إصابته بالتهاب رئوى بكتيرى في الصدر عقب العملية، كما انتقلت إليه عدوى فيروس كورونا، وأظهرت التحاليل الطبية نوع البكتيريا التى أُصيب بها وهى "مارسا".يعرف الأطباء هذه البكتيريا، بأنها عدوى سلالات البكتيريا العنقودية الذهبية المقاومة للميثيسيللين، وهو نوعًا من البكتيريا، تعمل على مقاومة العديد من أنواع المضادات الحيوية المستخدَمة فى العلاج.وفقًا للموقع الطبي "mayoclinic"، فإن عدوى البكتيريا العنقودية "مارسا" تأتى بسبب عدوى قد تكون فى المستشفى أو غيره من أماكن الرعاية الصحية، مثل دور التمريض ومراكز الغسيل الكلوي، إذ تقترن سلالات البكتيريا العنقودية الذهبية المقاومة للميثيسيللين بالرعاية الصحية بالعمليات، مثل العمليات الجراحية وتوصيل الأنابيب الوريدية أو المفاصل الصناعية.

أعراضها

طرق الوقاية

تَظهر هذه العدوى كحدبات حمراء مؤلمة ومتورمة، قد تُشبه البثور أو لدغات العنكبوت على الجلد، وتعرف بأنها:-دافئة الملمس.- بها صديد أو إفرازات.- ارتفاع شديد في درجة حرارة الجسم.- تتحول فى بعض الأحيان إلى خراجات عميقة ومؤلمة تَتطلب عملية جراحية.- لا تقتصرعلى الجلد فقط، وانما يمكن أن تصيب العظام والمفاصل، والجروح الناتجة عن العمليات الجراحية، ومجرى الدم، وصمامات القلب، والرئتين.- عليك أن تغسل يديك باستمرار لحمايتك من أى بكتيريا أو جراثيم- قم بتعقيم الجروح وابقى عليها مغطاة، حتى تلتئم، لمنع انتشار البكتيريا.- تجنب مشاركة الادوات الشخصية مثل المناشف والملاءات وشفرات الحلاقة والملابس والأدوات الرياضية.- إذا كان لديك جُرح أو قرحة، فيجب عليك الحرص على غشل المناشف وبياضات الأسرة داخل غسال على ماء ساخن لمنع انتشار العدوى.- احذر حقن عقاقيرَ غير مشروعة، فتعد الحقن بالوريد لمثل هذه العقاقير، خطرًا على صحتك، بالإصابة بالعديد من حالات العدوى الخطيرة مثل MRSA وفيروس نقص المناعة البشرية (HIV) وفيروس سي.