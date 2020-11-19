واشنطن بوست: كل 17 ثانية يموت شخص بسبب كورونا في أوروبا

قال مسئول كبير في منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، إن الموجة الثانية المؤلمة لفيروس كورونا في أوروبا قد تبدأ في التراجع، حيث تنخفض الحالات بشكل طفيف على الرغم من وفاة شخص في القارة كل 17 ثانية بسبب الفيروس خلال الأسبوع الماضي.جاء التكهن الحذر بعد أن تباطأت التشخيصات الجديدة لفيروس كورونا الجديد الأسبوع الماضي في جميع أنحاء أوروبا إلى 1.8 مليون حالة، مقارنة بـ2 مليون في الأسبوع قبل الماضي.. ولا تزال المستشفيات في جميع أنحاء القارة مكتظة، وهو وضع يزيد بشكل حاد من فرصة وفاة المرضى بسبب المرض، حسب "واشنطن بوست".وقال هانز كلوج، المدير الإقليمي لأوروبا في منظمة الصحة العالمية، في مؤتمر صحفي: "هناك أخبار جيدة وليست جيدة جدًا"، وإنه قد تضررت الدول الأوروبية بشدة منذ أكتوبر، حيث ارتفعت الحالات بشكل كبير في الشهر ونصف الشهر الماضي، وبدأت المستشفيات في الامتلاء، مما أجبر العديد من القادة على فرض قيود صارمة على الإغلاق على الرغم من الوعود بمحاولة تجنب تدابير الربيع المدمرة للاقتصاد، وتجاوز عدد الحالات والوفيات للفرد الولايات المتحدة في أكتوبر واستمر في الارتفاع بسرعة، وزادت الوفيات بنسبة 18% الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع السابق.وقال كلوج: "إننا نشهد إشارات متزايدة تتعلق بالأنظمة الصحية المكتظة، مع وجود تقارير تفيد بأن أجنحة العناية المركزة في فرنسا، على سبيل المثال، قد تجاوزت طاقتها الاستيعابية 95% لمدة 10 أيام"، وأوضح أن وحدات العناية المركزة السويسرية بكامل طاقتها.ومع استمرار برودة الطقس مع اقتراب موسم الإنفلونزا قد تزداد التحديات أكثر.وحذر كلوج الدول الأوروبية المتضررة بالفيروس، يوم الخميس، من التراجع عن عمليات الإغلاق بسرعة كبيرة، قائلا إن المكاسب الصغيرة التي حققتها الإجراءات يمكن أن تتلاشى إذا فتحت الأبواب بالسرعة نفسها التي فعلت بها هذا الربيع بعد خفض الحالات.