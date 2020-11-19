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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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رئيس جامعة دمنهور يفتتح أولى محاضرات برنامج تميز صحة وسلامة الغذاء

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 04:51 م
جريدة الدستور
البحيرة معوض هويدى
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افتتح اليوم الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور أولى محاضرات برنامج تميز صحة وسلامة الغذاء بكلية الطب البيطرى بالجامعة، مشيرًا إلى الدور الهام الذي تقوم به القيادة السياسية الحكيمة بقيادة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى من مشروعات قومية عملاقة تخدم مصالح الدولة فى كل المجالات وخاصة مشروع مجمع الإنتاج الحيوانى بالفيوم وهو مشروع متكامل لتأمين غذاء صحي آمن للشعب المصرى.

وأكد "صالح" أهمية قطاع أمن وسلامة الغذاء الذى يؤثر مباشرة على صحة وسلامة المواطنين عن طريق الحكم على صلاحية وقيمة ما يتناولونه وفائدته، مؤكدًا على التعلم الحقيقى عن طريق تطبيق ما يدرسونه فى الواقع العملى والعمل مع الدراسة مما يعزز الجانب الأكاديمى لدى الطالب ويكسبه الخبرة التي تؤهله لمتطلبات السوق وحاجة العمل والبحث عن التميز فى الأداء بالتطبيق العملى وزيادة الجانب البحثى والمعرفى الذى يخدم دراسته.

وعلى هامش اللقاء حرص"صالح"على اللقاء بالطلبة والطالبات بشكل ودى وذلك للاستماع إليهم ومعرفة متطلباتهم ومدى رضائهم عن جودة الخدمة التعليمية المقدمة إليهم، وذلك بشكل غير رسمى حرصًا من سيادته على مد جسور الثقة والحوار البناء حول كل ما يدور فى خلد أبنائنا الطلاب سواء فى النواحى العلمية والأكاديمية أو الجوانب الحياتية المختلفة، ولاحظ التزام الطلاب بتطبيق الإجراءات الاحترازية وحرصهم على ارتداء الكمامات والحفاظ على مسافات الأمان بينهم.

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