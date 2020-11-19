نيابة الإسكندرية تطلب تحليل «DNA» لضحية «سفاح الجيزة»

وشهد شارع وهران زحاما من المواطنين، رغم الإجراءات الأمنية، خلال استخراج جثة الضحية الرابعة وتمثيل المتهم جريمته بحضور ضباط من إدارتي البحث الجنائي بمديرتي أمن الجيزة والإسكندرية.



واستخرجت قوات الأمن جثة الضحية من أرضية المخزن الذي كان يستأجره المتهم، وتبين أنها في وضع تحلل كامل "هيكل عظمي"، فيما تعرفت أسرة الفتاة على جثتها من خلال الملابس التي كانت ترتديها وقت اختفائها عام 2017.



وقال مصدر أمني إن المتهم جاء في وسط حراسة مشددة من مديرية أمن الجيزة، وقام بإجراء المعاينة التصويرية داخل الشقة محل الواقعة، وشرح كيف نفذ الجريمة، وقال المتهم إنه قام باستدراج المجني عليها، تدعى "ياسمين"، إلى الشقة وقام بخنقها والجلوس عليها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وأحضر عمالا وحفروا بحجة تغيير مواسير الصرف الصحي ودفنها وردم التراب عليها، ثم أحضر مبلط سيراميك وغير البلاط، مشيرا إلى أن المتهم سوف يتم نقله إلى مديرية أمن الجيزة وسط حراسة مشددة لاستكمال باقي التحقيقات اللازمة.



كانت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة وتحقيقات النيابة العامة قد كشفت عن مفاجأة جديدة في جرائم سفاح الجيزة، إذ اعترف بارتكابه جريمتي قتل إلى جانب قتل صديقه وزوجته ودفنهما في شقته، وأرشد عن الجثتين الجديدتين، وأرشد عن مكانهما وتم استخراجهما ليصل عدد ضحاياه حتى الآن إلى 4 قتلى.





وأشارت تحقيقات النيابة العامة إلى أن المتهم كان يقضي عقوبة في قضيتين، الأولى سرقة مبالغ مالية ضخمة من والد زوجته الأخيرة طبيبة صيدلانية، والثانية هروبه من سراي النيابة العامة في الإسكندرية أثناء التحقيق معه في قضية السرقة، وتم إلقاء القبض عليه وحبسه على ذمة القضيتين.

قرر المستشار أشرف المغربي، المحامى العام لنيابات المنتزه بالإسكندرية، ندب الطبيب الشرعي لتشريح جثة ضحية سفاح الجيزة، وندب الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحادث، وسرعة تكليف الطب الشرعي بأخذ عينة البصمة الوراثية «DNA» من جثة المجني عليها وأشقائها لمطابقتها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.كانت نيابة المنتزه في الإسكندرية قد بدأت تحقيقات موسعة مع المتهم قذافي فراج، 49 سنة، والذي اشتهر إعلاميا باسم "سفاح الجيزة"، وذلك في واقعة اتهامه بقتل إحدى ضحاياه ودفن جثتها بشقته بمنطقة العصافرة قبل 3 سنوات.وانتقل فريق من نيابة المنتزه، وتم اصطحاب المتهم بقتل 4 ضحايا "صديقه و3 سيدات"، إلى شقته بشارع وهران بمنطقة العصافرة وسط حراسة مشددة، لتمثيل جريمة قتل إحدى ضحاياه ودفن جثتها بالمخزن المشار إليه بالإسكندرية.ومثل المتهم أمام النيابة العامة جريمته وكيفية ارتكابها بعد استدراج الضحية إلى المخزن المشار إليه، والتخلص منها لكثرة مطالبتها له برد مبلغ 45 ألف جنيه كان أخذها منها بحجة تأثيث مسكن الزوجية بعدما وعدها بالزواج.وحضر المتهم مرتديا قميصًا أبيض وبنطلون "جينز"، وبدأ في تمثيل جريمته بداية من تحركه في الشارع وصولًا إلى المخزن والإمساك وخنق الضحية ودفنها.