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جامعة طنطا تشارك في محاضرات معهد المخطوطات العربية

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 04:53 م
جامعة طنطا
جامعة طنطا
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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أعلنت جامعة طنطا، اليوم الخميس، عن مشاركة الدكتور عبدالكريم جبل رئيس قسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة طنطا للمرة الأولى في المحاضرات المباشرة التي ينظمها معهد المخطوطات العربية التابع لجامعة الدول العربية وأكبر مؤسساتها.

ومن المقرر أن يلقى الدكتور عبدالكريم جبل محاضرة مباشرة في الساعة الخامسة قبيل مغرب اليوم الخميس بعنوان: "العقل في مرآة التراث دراسة في فلسفة المعنى عند العرب"، حيث يتناول فيها￼‏ التصورات العربية الذهنية للعقل الإنساني ماهيته وظائفه وصفات قوتة وضعفه كما تعكسها مفردات اللغة الشريفة، بما يبرهن على تمتع العقل العربى بقدر وافر من الحكمة.

يشارك في المحاضرة￼ ‏ضيوف من كبار المتخصصين من معظم بلاد العالم العربي، فضلًا عن عموم المهتمين وذلك عبر قناة معهد المخطوطات العربية على قناة اليوتيوب.

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