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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تعرف على شروط ومزايا مبادرة تدريب الشباب الخريجين بأسوان

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 04:46 م
أسوان
أسوان
أسوان_إسراء توفيق
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نوهت محافظة أسوان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' عن أنه في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها محافظة أسوان بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوفير العديد من الخدمات المقدمة للشباب وبناء قدرات الكوادر الشابة.

وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى تم إطلاق مبادرة تختص بتدريب شباب الخريجين على أحدث تكنولوجيات التحول الرقمى لتأهيلهم لسوق العمل وذلك ضمن الجهود المكثفة لتنفيذ إستراتيجية مصر الرقمية من خلال العمل على نشر وتعزيز الثقافة الرقمية لدى المواطنين وبما يحقق الشمول الرقمى "مجتمع رقمى تفاعلى".

وتتضمن المبادرة أكثر من 30 تخصصًا في مجال الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتتحمل وزارة الإتصالات تكلفة العملية التدريبية بالكامل.

أهم الشروط والمزايا للمبادرة:

- ألا يكون المتقدم قد مضى على تاريخ التخرج أكثر من 5 سنوات
- مكافأة تحفزية تصل إلى ( 1000 ) جنيه شهريًا.
- شهادة من المعهد القومى للإتصالات بإجتياز البرنامج التدريبيى بنجاح
- شهادات أكاديمية من الشركات العالمية ( للوحدات المؤهلة للشهادات الدولية )
- يتم التسجيل والإطلاع على المزيد من التفاصيل وباقى الشروط المؤهلة من خلال الرابط الإلكتروني بالمعهد القومى للاتصالات.

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