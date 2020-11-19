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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«mtm» يشارك الدقاق بـ«قبل ما مشي»

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 05:12 م
جريدة الدستور
دعاء عبد المقصود
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أطلق فريق «mtm» أحدث كليباته الغنائية «قبل ما مشي»، أمس الأربعاء، على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، بمشاركة هاني الدقاق عضو فريق مسار إجباري.

الأغنية من كلمات وألحان تاكي، وتوزيع فارا، أما الكليب فهو من إخراج أحمد البنداري، وتتولى شركة "شبكة" الرائدة في مجال التوزيع الرقمي، التوزيع الديجيتال لها على جميع المنصات الرقمية.

وطرح فريق mtm، في شهر يناير الماضي، آخر ألبوماته الغنائية "أرجوك ما تفصلنيش"، وضم الألبوم 8 أغنيات طرحت جميعها على القناة الرسمية على اليوتيوب، بطريقة "ليريكال".

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