وزير الإعلام السعودى: الفساد هو سرطان التنمية والعدو الأول للمجتمع

قال وزير الإعلام السعودي الدكتور ماجد القصبى، إن الفساد هو سرطان التنمية والعدو الأول لأي نمو مجتمعي، مشيرًا إلى أن محصلات تسويات الفساد هى أموال البلد والمواطن، وتعاد إلى خزينة الدولة، ويتم تسجيلها ضمن الإيرادات، وتعلن في ميزانية كل عام.وأكد الوزير السعودي فى كلمته بالمؤتمر الصحفي للتواصل الحكومي، اليوم الخميس، أن الدولة لن تسمح باستغلال الظروف الاقتصادية لرفع الأسعار، مشددًا على أن الدولة ستضرب بيد من حديد على كل من يتلاعب بالأسعار.وأوضح وزير الإعلام المكلف، أن حماية المستهلك أولوية قصوى، مضيفًا: "نحن لتجار الأزمة بالمرصاد".