اليونان تشدد قيود العزل العام في شمال البلاد

قال المتحدث باسم الحكومة اليونانية، اليوم الخميس، إن البلاد ستغلق معبرًا حدوديًا مع ألبانيا المجاورة، وستجري فحوصًا سريعة للكشف عن الإصابات بـ«كوفيد-19» على جميع القادمين إلى أراضيها عبر حدودها البرية، وذلك مع استمرار ارتفاع حالات الإصابة بالمرض في شمال البلاد دون انقطاع.وشهدت اليونان ارتفاعًا سريعًا في الإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال الأسابيع الأخيرة، ما أجبرها على فرض إجراءات عزل عام في جميع أنحاء البلاد، للمرة الثانية هذا العام.وتطلب اليونان من القادمين إليها عبر الحدود البرية أن يقدموا نتيجة سلبية لفحص «كوفيد-19» أجري خلال 72 ساعة على الأقل قبل السفر.وعند وصولهم، تفحصهم السلطات اليونانية مرة أخرى.وقال المتحدث باسم الحكومة ستيليوس بيتساس إن الإجراءات الأخيرة ستدخل حيز التنفيذ صباح غد الجمعة عند الرابعة بتوقيت جرينتش، وحث السكان على الالتزام بالقيود المفروضة على التنقل.