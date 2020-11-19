3 مقاعد تحسم الصراع بين 6 مرشحين بدوائر الأقصر في جولة الإعادة

تُجرى جولة الإعادة للمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2020، بعد غد السبت 21 نوفمبر الجاري، في الخارج وتمتد حتى يوم 23 من الشهر ذاته، على أن تبدأ في الداخل يومي 23، و24 نوفمبر الجاري.وتشمل جولة الإعادة محافظات: الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.وتجرى الإعادة في محافظة الأقصر لحسم 3 مقاعد بالدوائر الآتية:1- دائرة قسم الأقصر لها مقعد يتنافس عليه اثنين.2- دائرة مركز القرنة لها مقعد يتنافس عليه اثنين.3- دائرة مركز إسنا لها مقعد يتنافس عليه اثنين.