رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 19 نوفمبر 2020 الموافق 04 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

8 دوائر تخوض الإعادة في انتخابات النواب بسوهاج

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 03:28 م
جريدة الدستور
عائشة حسن
طباعة
تُجرى جولة الإعادة للمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2020، بعد غد السبت 21 نوفمبر الجاري، في الخارج وتمتد حتى يوم 23 من الشهر ذاته، على أن تبدأ في الداخل يومي 23، و24 نوفمبر الجاري.

وتشمل جولة الإعادة محافظات: الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

وتجرى الإعادة في محافظة سوهاج لحسم 14 مقعدا بالدوائر الآتية:

1- دائرة مركز سوهاج لها مقعدين ويتنافس عليه 4 مرشحين.

2- دائرة مركز أخميم لها مقعدين ويتنافس عليها 4 مرشحين.

3- دائرة المراغة لها مقعد ويتنافس عليه اثنين.

4- دائرة طهطا لها 3 مقاعد ويتنافس عليه 6 مرشحين.

5- دائرة مركز جرجا لها مقعدين ويتنافس عليه 4 مرشحين.

6- دائرة مركز المنشاة لها مقعد ويتنافس عليه مرشحين.

7- دائرة مركز البلينا لها 4 مقاعد ويتنافس عليه 2.

8- دائرة دار السلام لها مقعد ويتنافس عليه 2.

موضوعات متعلقة

حقيقة دخول الأرض في ظلام مدته 3 أيام نهاية ديسمبر

مصادر بـ«التعليم»: تقسيم الموظفين على أيام الأسبوع بعد قرار الوزراء وارد

وفاة الفنان فايق عزب

موعد الإعلان عن صرف الدفعة الرابعة من منحة العمالة غير المنتظمة

الصور

image description

باليد فقط..علي محمود يتأهب لمونديال الألعاب البارالمببية

image description

حكاية «محمود» أصغر مُنتج عسل النحل في مصر

image description

رئيس جامعة أسيوط يشهد سلسلة افتتاحات بمعهد جنوب مصر للأورام

image description

مستشفى أسيوط الجامعي ينجح في القضاء على قوائم الانتظار للأطفال

image description

يخفف أوجاع مرضاه بالغُنا.. طبيب أسنان بدرجة مطرب (فيديو)

الأكثر قراءة

حقيقة دخول الأرض في ظلام مدته 3 أيام نهاية ديسمبر

مصادر بـ«التعليم»: تقسيم الموظفين على أيام الأسبوع بعد قرار الوزراء وارد

الصحة العالمية: فترة كورونا المقبلة ستكون أقسى من الـ9 أشهر الماضية

«تدخل غير مقبول».. مصر ترفض بيان خارجية فرنسا بشأن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

إنفوجراف

image description

حادث أتوبيس الرماية (إنفوجراف)

image description

6 قواعد تحميك من الإصابة بكورونا (إنفوجراف)

image description

مَن هو اللواء ياسر عسر شهيد حريق مترو مسرة؟ (إنفوجراف)

image description

مرض العظم الزجاجي (إنفوجراف)

نجم الساعة

موقع استشهاد اللواء ياسر عصر في «المترو» (صور)

منوعات

الصحة الدنماركية ترجح التخلص من كورونا لدى حيوانات المنك

لقاح «أسترا زينيكا» لكورونا مبشر مع كبار السن

المخلفات البلاستيكية المنتشرة في المحيطات تخنق الحياة البحرية

قشرة الرأس دلالة على مرض خطير

أيام زمان

سر «مينا هاوس».. بُنى بأحجار الأهرامات وارتبط به فرانك سيناترا لسبب غريب

3 نقاد يرسمون «سيناريو تخيلي» لحياة أحمد زكي حتى اليوم

«الأربعين والسبوع».. عادات بدأها الفراعنة واستمرت للآن

«سأصنع منك راقصة تشبه سامية جمال».. حكاية الأميرة الراقصة مديحة

مقالات الرأي
بسنت حسن
جهاد اللافاش كيرى
محمد المعتصم
واخد لي بالك انت ٦.. «الست اللي بتنور والرجل اللي بيطفي»
ماجد حبته
أردوغان يسىء للإسلام أكثر
خالد عكاشة
فى إثيوبيا.. برميل متفجر بالأخطار والتعقيدات
المزيد

الثقافة

«مذكرات طبيب نفسي» لرامي السريالي على منصة كتبنا

صلاح فضل: حان الوقت لإعادة مجمع اللغة العربية لطابعه المدني

صلاح فضل رئيسًا لمجمع اللغة العربية

أحمد شوقي في المؤتمر العلمي الدولي الـ3 بأكاديمية الفنون