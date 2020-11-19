8 دوائر تخوض الإعادة في انتخابات النواب بسوهاج

تُجرى جولة الإعادة للمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2020، بعد غد السبت 21 نوفمبر الجاري، في الخارج وتمتد حتى يوم 23 من الشهر ذاته، على أن تبدأ في الداخل يومي 23، و24 نوفمبر الجاري.وتشمل جولة الإعادة محافظات: الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.وتجرى الإعادة في محافظة سوهاج لحسم 14 مقعدا بالدوائر الآتية:1- دائرة مركز سوهاج لها مقعدين ويتنافس عليه 4 مرشحين.2- دائرة مركز أخميم لها مقعدين ويتنافس عليها 4 مرشحين.3- دائرة المراغة لها مقعد ويتنافس عليه اثنين.4- دائرة طهطا لها 3 مقاعد ويتنافس عليه 6 مرشحين.5- دائرة مركز جرجا لها مقعدين ويتنافس عليه 4 مرشحين.6- دائرة مركز المنشاة لها مقعد ويتنافس عليه مرشحين.7- دائرة مركز البلينا لها 4 مقاعد ويتنافس عليه 2.8- دائرة دار السلام لها مقعد ويتنافس عليه 2.