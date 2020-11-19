برلماني: تصريحات متحدث الرئاسة عن القروض صفعة على وجه الإخوان

اعتبر الدكتور سعيد حساسين، عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب السلام الديمقراطى للشؤون البرلمانية، ما كشف عنه المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي من أهمية القروض التي تأخذها مصر في الفترة الأخيرة وسبب الحصول عليها وأن هناك معايير آمنة تحددها المؤسسات الدولية فيما يتعلق باشتراطات الحصول على القروض أن القروض التي تحصل عليها مصر يتم استخدامها في مشروعات إنتاجية وتنموية، وليس في الخدمات وشراء مواد غذائية أو دفع مرتبات بمثابة صفعة قوية على وجه تنظيم جماعة الإخوان الارهابية وفضائيات الدم والإرهاب التى تبث سمومها ضد الدولة المصرية.وثمن "حساسين" فى بيان اليوم، هذه التصريحات من السفير بسام راضى لأنها ردت بشكل حاسم وقاطع حول الشائعات والأكاذيب التي ترددها قوى الشر والضلال والإرهاب عن ملف القروض.وأشاد عضو مجلس النواب، بتأكيد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى بأن المشروعات القومية تغطي جميع محافظات الجمهورية وأن القروض تستخدم في دعم عجلة التنمية.وقال النائب، إن هناك 5 ملايين مصري يعملون بطريقة مباشرة بالمشروعات القومية الجديدة، وهناك ملايين آخرين يستفيدون بطريقة غير مباشرة من هذه المشاريع إضافة إلى تأكيده أن مصر ملتزمة بسداد أقساط الدين الخارجى فى مواعيدها بمنتهى الدقة وأن الدولة نجحت في تخفيض نسبة الدين للناتج المحلي وفق الإطار الآمن الذي تحدده المؤسسات والنظريات العلمية.