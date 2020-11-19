ضبط 41 مخالفة تموينية متنوعة ببندر المنيا

شنت مديرية التموين حملات متنوعة لضبط الأسواق والمخالفين للقانون، أسفرت عن تحرير عدد كبير من المحاضر التموينية.وتمكنت حملة تموينية ببندر المنيا من ضبط 41 مخالفة متنوعة خلال حملات قامت بها على مدار النصف الأول من شهر نوفمبر، جاءت ما بين عدم تواجد شهادات صحية وعدم وجود ترخيص، ووجود بعض المنتجات بدون بيانات ومنتهية الصلاحية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.جاءت هذه الحملات تنفيذا لتوجيهات العميد محمد صلاح ابو كريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، بالتنسيق بين الإدارات الخدمية في نطاق مركز ومدينة المنيا، وتكثيف الحملات التموينية على الأسواق للتأكد من جودة المنتجات المقدمة للمواطن.كما قامت الوحدة المحلية بالتعاون مع الجمعية الزراعية بإزالة في المهد لحالتي تعدي على الأراضي الزراعية بالبناء على مساحة 210 أمتار تقريبا في قرية إدمو.