انطلاق قمة مصر السادسة لريادة الأعمال في محافظ أسوان (صور)

في أكبر تجمع لرواد الأعمال والشركات والمؤسسات الحكومية والعالمية والتمويلية، وتحت عنوان " فجر جديد للشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة"، شهد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، فعاليات الجلسة الافتتاحية لقمة مصر لريادة الأعمال 2020 السادس، بحضور ممثلي الوزارات والمنظمات الدولية، بالإضافة إلى 40 جامعة ومركز بحثي من 50 دولة.وأكد اللواء أشرف عطية، حرص المحافظة المتواصل على رعاية ودعم الأفكار الإبتكارية للشباب، وخاصة مع اهتمام الدولة والحكومة بتشجيع وتبني رؤى وطاقات الشباب في تنفيذ مشروعات جادة تحقق طموحات صاحب المشروع، وأيضًا صالح الوطن من خلال حلول واقعية لمواجهة مشكلة البطالة، وأيضًا لزيادة الإنتاج والقدرة التنافسية للاقتصاد القومي، وهو الذي يتواكب مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بخلق فرص عمل حقيقية للشباب في ظل إستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030.وأشار إلى أن ذلك يعد منهج وأسلوب عمل في أسوان، التي نعمل جاهدين لوضعها على الخريطة العالمية من خلال مسايرة هذه الأفكار والرؤى بمشروعات ومبادرات مبتكرة وغير نمطية في مختلف مجالات التطوير والتجميل، مع رفع كفاءة البنية التحتية والخدمات الجماهيرية، من أجل إحداث نقلة حضارية لهذه المحافظة العريقة والتى تستحق أن تكون في المقدمة دائمًا.والجدير بالذكر بأنه تم تنظيم معرض "بكرة أحلى" للأعمال اليدوية والحرف البيئية من منتجات النخيل والجلدية، كما تم بث فعاليات المؤتمر من القاعة الرئيسية لقاعات أخرى فرعية لتحقيق التباعد وتطبيقًا للإجراءات الوقائية ضد انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، وساهمت قمة ريادة الأعمال على مدار الـ6 سنوات الماضية في خلق 15 ألف مشروع متوسط وصغير ومتناهي الصغر باستثمارات 150 مليون جنيه.فيما وصلت عدد الشركات الناشئة والحاضنة لهذه المشروعات إلى 402 شركة باستثمارات وصلت إلى 3 مليارات جنيه بتمويل غير تقليدي، ما ساهم في زيادة الدخل لأصحاب هذه المشروعات وتحسين مستوى معيشتهم، بالشراكات بين المؤسسات الدولية والمحلية والتمويلية من أجل تعزيز فكر ريادة الأعمال وثقافة العمل الحر.