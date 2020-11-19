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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

بريطانيا: المباحثات التجارية مع كندا «فى مرحلة متقدمة»

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 03:32 م
ليز تروس
ليز تروس
وكالات
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وصفت بريطانيا المباحثات مع كندا بشأن التوصل إلى اتفاق تجارة حرة يتيح للدولتين تبادل بعض السلع بدون رسوم بأنها "في مرحلة متقدمة" و"تتقدم بصورة جيدة".

وأصبح الاتفاق، الذي قد يحل محل اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي، محل تساؤل الأسبوع الماضي عقب أن وصف رئيس وزراء كندا جاستين ترودو بريطانيا "بأنها ليست لديها النطاق داخل الحكومة للمضى قدمًا في المباحثات".

وسارعت وزيرة التجارة الدولية البريطانية ليز تروس بنفي ذلك حيث قالت إن بريطانيا "تبذل كل الجهود" للتوصل إلى الاتفاق قبل انتهاء الفترة الانتقالية.

وقال متحدث حكومي للصحفيين، اليوم: "نحن ملتزمون بالتوصل لاتفاق تجاري استمراري مع كندا قبل انتهاء الفترة الانتقالية".

وأضاف: "المباحثات في مرحلة متقدمة وتسير بصورة جيدة".

ويذكر أن بريطانيا تتعامل تجاريًا حاليًا مع كندا، وفقًا لبنود الاتفاق التجاري والاقتصادي الشامل بين الاتحاد الأوروبي وكندا، الذي وقعه ترودو عام 2016، وينص على إلغاء معظم الرسوم على التجارة.

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