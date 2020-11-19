«روز».. حبس «فتاة التانجو» لنشر فيديوهات خادشة للحياء

قررت النيابة العامة، حبس "روز" المعروفة على مواقع التواصل الاجتماعي بـ"فتاة التانجو"، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء في منطقة حلوان.البداية كانت بورود معلومات لضباط الإدارة العامة لحماية الآداب، مفادها قيام فتاة بإنشاء حسابين على تطبيق "تانجو" باسم "روز" والآخر باسم "بسبوسة بالقشدة"، ويبلغ عدد المتابعين لها 100 ألف متابع، تبث فيديوهات خادشة للحياء.وعقب التأكد من صحة المعلومات الواردة لإدارة الآداب، قام ضباط الإدارة بتتبع صاحب الحساب، وتبين أنه مملوك لفتاة تدعى "رنا"، 19 سنة، وعقب تقنين الإجراءات تم استصدار إذن من النيابة العامة وضبطها.