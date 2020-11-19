صندوق النقد: انتعاش الاقتصاد العالمي «لا يزال صعبا»

أكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، اليوم الخميس، أن انتعاش الاقتصاد العالمي "لا يزال صعبا" بسبب تجدد جائحة كوفيد-19 في كثير من الدول.وأوضحت في مدونة نشرت قبل قمة العشرين "في حين بات الحل الطبي للأزمة يلوح في الأفق" مع لقاحات باتت في مراحلها الأخيرة يبقى الانتعاش الاقتصادي "عرضة لانتكاسات".في هذا الإطار، ناشدت جورجييفا دول مجموعة العشرين بذل "جهود متعددة الأطراف لإزالة القيود التجارية الأخيرة حول كل المنتجات والخدمات الطبية بما في ذلك تلك المرتبطة باللقاحات".