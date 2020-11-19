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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

رئيس مطاي يقود حملة لرفع الإشغالات ويتفقد وحدة الغسيل الكلوي

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 03:18 م
جريدة الدستور
المنيا ـ على حسين
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قاد خالد عبد الرؤوف رئيس مركز مطاي شمال محافظة المنيا، يرافقه علي محمد كويس نائب رئيس المركز، حملة موسعة لإزالة الإشغالات بشوارع الثورة وشارع المدينة المنورة وتم عمل المحاضر للمخالفين.

كما قام رئيس المركز خلال جولته التفقدية اليوم بالمرور على وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى مطاي البلد للوقوف على سير العمل بالوحدة ومتابعة ما إذا كانت الوحدة تلبي طلبات المرضى من المواطنين بمركز مطاي.

وتابع رئيس مدينة مطاي العمل بالمبنى الإداري للسوق والتابع للوحدة المحلية لمركز مطاي للوقوف على سير العمل بالسوق وبالوحدات الإدارية به للعمل على تهيئة الوحدات الإدارية غير المستغلة استعدادا لطرحها بالمزاد العلني للوحدة المحلية.

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