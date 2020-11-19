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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

محافظ بنى سويف: الانتهاء من أعمال ترميم وإصلاح طريق قرية الفقيرة

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 03:34 م
محمد هاني غُنيم
محمد هاني غُنيم
بنى سويف - محمد حفيظ
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تلقى الدكتور محمد هاني غُنيم، محافظ بني سويف، اليوم الخميس، تقريرًا من مديرية الطرق والنقل بشأن الإجراءات والأعمال التى تم تنفيذها لترميم وإصلاح وصلة طريق قرية الفقيرة التي تربط القرية بمنطقة سد وادي الفقيرة بمركز ببا، بعد تضررها في موجة الطقس السئ وتداعيات تدفق مياه السيل القادمة من سلاسل جبل البحر الأحمر في طريقها لمخر سيل وادي فقيرة.

وتبين من التقرير الذي أعده المهندس ناصر فراج، مدير عام الطرق، أنه تنفيذًا لتكليفات المحافظ "خلال تفقده للوضع بمخر السيل" بسرعة إصلاح وترميم الطريق وتأهيل مواسير الناقلة لمياه السيل إلى مجرى نهر النيل، حيث وجه المحافظ بتنفيذ الحلول الفنية اللازمة لأعمال ترميم الأجزاء المتهالكة وإعادة تخطيط الطريق عقب الانتهاء من الأعمال.

وتضمنت مراحل التنفيذ البدء بأعمال حفر أمام مخر السيل وقطع الطريق أمامه لتركيب خطوط 4 مواسير خرسانية بأقطار كبيرة، وتبعتها أعمال صب خرسانة عادية في الأرضية قبل تركيب المواسير "التي تم تغليفها بالخرسانة" لنقل المياه من الوادي إلى مخر السيل أسفل الطريق، فيما تم عمل حوائط من الدبش على جانبي الطريق لتقويته وللحفاظ على الزراعات القريبة منه، ثم القيام بعملية الردم بالمواد المحجرية وتعلية الطريق.

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