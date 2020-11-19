ضبط سمّاك قتل زوجته خنقًا بعد مشاجرة بينهما بالشرقية

ألقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، القبض على متهم بقتل زوجته، بسبب خلافات أسرية بينهما، وتم تحرير المحضر اللازم، وجار عرضه على النيابة العامة.تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من مستشفى الأحرار بوصول "أ.ح.ف"، 25 سنة، ربة منزل، مقيمة فى قرية بني عامر، دائرة مركز الزقازيق "جثة هامدة"، وتبين قيام "ي م"، 30 سنة، سماك، زوج المجني عليها، بقتلها، بعد وقوع مشاجرة بينهما، تطورت إلى قيامه بخنقها.وتم القبض عليه، وجار عرضه على النيابة العامة.