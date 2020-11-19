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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

تجهيز 2000 فتاة ضمن «دكان الفرحة».. وتوزيع نصف مليون قطعة ملابس جديدة

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 03:30 م
مدبولي
مدبولي
محمد إبراهيم
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شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاحتفالية الكبرى، التي نظمها صندوق "تحيا مصر" بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت عنوان "نتشارك.. علشان بكرة"، بمناسبة إطلاق أكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة؛ استعدادا لفصل الشتاء، وبدء تفعيل عدد من المبادرات الرئاسية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحت رعايته؛ لتكثيف أنشطة الصندوق في مجالات الحماية الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، والرعاية الصحية للأسر الأولى بالرعاية، بتمويل تتخطى قيمته مليار جنيه من صندوق "تحيا مصر"، وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

وتوجه رئيس مجلس الوزراء لتفقد جناح بالمعرض يتضمن نموذجا للأنوال المستخدمة في صناعة السجاد اليدويّ، والكليم، وكذلك الجبلان، والتي سيتم توزيع 1000 نول منها على عدد من الشباب والأسر التي تمتهن هذه الحرفة في خطوة؛ لتنشيط هذه الصناعة في إطار المبادرة الرئاسية "تتلف في حرير" التي كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنفيذها من خلال صندوق تحيا مصر ووزارة التضامن الاجتماعي.

كما قام الدكتور مدبولي بتفقد جناح مبادرة "بر أمان"، التي كلف بها الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لرعاية صغار الصيادين وتوفير مستلزمات الصيد، وملابس الحماية من قسوة موسم الشتاء؛ حيث تضمن الجناح نموذجا لهذه المستلزمات والملابس والتي تستهدف نحو 50 ألف من صغار الصيادين، ويتم تنفيذها بالتعاون بين صندوق تحيا مصر ووزارة التضامن الاجتماعي.

وفي نهاية المعرض، تحدث رئيس الوزراء مع عدد من الفتيات الأولى بالرعاية، اللاتي يوفر لهن صندوق "تحيا مصر" تجهيزات الزواج ضمن مبادرة "دكان الفرحة" وقام بتقديم التهنئة لهن، مُتمنيا لهن بداية موفقة لحياة مقبلة سعيدة.

تجدر الإشارة إلى أن مبادرة "دكان الفرحة" ستوفر تجهيزات الزواج لنحو 2000 عروس، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما سيتم توزيع نصف مليون قطعة ملابس جديدة على الأسر الأولى بالرعاية في إطار المبادرة؛ استعدادا لفصل الشتاء.

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