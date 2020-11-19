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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

18 وفاة و2547 إصابة جديدة بكورونا في باكستان

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 03:32 م
جريدة الدستور
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سجلت باكستان 2547 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، و18 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم الخميس، بأن إجمالي الحالات المصابة بكورونا في البلاد وصلت إلى 365 ألفًا و927 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 7 آلاف و248 حالة وفاة، وذلك بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الباكستانية المركزية.

وأضاف أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 326 ألفًا و674 حالة، بينما توجد 1535 حالة في وضع حرج.

وقد تم تسجيل 25,278 حالة في العاصمة إسلام آباد، و158,559 حالة في إقليم السند، و112,284حالة في إقليم البنجاب، و43,052 حالة في إقليم خيبربختونخوا، و16,582 حالة في إقليم بلوشستان، و4,482 حالة في منطقة جلجت بلتستان، و5,690 حالة في منطقة آزاد جامو وكشمير؛ وهي الشطر الخاضع لباكستان من إقليم كشمير المتنازع عليه بين الهند وباكستان.

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