طارق الجناينى يتعاقد مع ريهام حجاج على «وكل ما نفترق» لرمضان ٢٠٢١

تعاقد المنتج طارق الجنايني - TVision- مع النجمة ريهام حجاج لتقديم مسلسل «وكل ما نفترق»، للموسم الرمضاني ٢٠٢١.وهو قصة ومعالجة درامية لمحمد أمين راضي والتي كانت آخر أعماله المعروضة مسلسل «مملكة أبليس» بفصليه الأول والثاني، وتأليف أحمد وائل الذي كانت آخر أعماله الرمضانية مسلسل «١٠٠ وش» ومعه ياسر عبدالمجيد الذي كانت آخر أعماله مسلسل «السيدة الأولى»، ويخرجه كريم العدل الذي يعرض له حاليًا مسلسل «أسود فاتح».كانت آخر أعمال النجمة ريهام حجاج هو مسلسلها «لما كنا صغيرين» الذي حقق نجاحًا كبيرًا في رمضان الماضي.وكانت آخر أعمال طارق الجنايني الرمضانية، مسلسل «أبوعمر المصري»، بطولة النجم أحمد عز، والذي حقق نجاحًا كبيرًا أيضًا.ويعرض للجنايني حاليًا وسط إشادة نقدية وجماهيرية كبيرة الجزء الخامس من مسلسله «حكايات بنات» عبر مجموعة قنوات ontv .