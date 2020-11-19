وزير الإعلام السعودي: المملكة من أوائل الدول في الحصول على لقاح كورونا

قال وزير الإعلام السعودي الدكتور ماجد القصبي، إن المملكة العربية السعودية ستكون من أوائل الدول في الحصول على لقاح كورونا، وفقًا "للعربية عاجل".وأضاف وزير الإعلام المكلف في المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي، أشكر أبناء الوطن وبناته على استشعار أن كلنا مسئول.وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 319 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي عدد الإصابات بالمملكة إلى 354527 حالة منذ بداية الجائحة.وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس، أنه تم تسجيل 19 حالة وفاة جديدة، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 5729 حالة.كما سجلت المملكة العربية السعودية 441 حالة شفاء جديدة، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 341956 حالة.