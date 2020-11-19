«الصحة»: وفرنا تنكات الأكسجين بمستشفيات الصدر والحميات

قال الدكتور وجدي أمين رئيس الإدارة العامة للأمراض الصدرية بوزارة الصحة والسكان، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن الوزارة توفر كافة المستلزمات الطبية الخاصة بمستشفيات الصدر والحميات تحسبا للموجة الثانية من فيروس كورونا، حيث تم توفير تنكات أكسجين لكافة المستشفيات التابعة للوزارة والتي كانت تعاني نقصا من الأكسجين خلال الفترة الماضية.وأوضح "أمين" في تصريحات لـ"الدستور" أن الوزارة وفرت كافة الاحتياجات اللازمة والضرورية بالمستشفيات، وتم تدريب الأطباء والتمريض على التعامل مع مرضى فيروس كورونا خلال فترة انخفاض معدلات الإصابة، لافتا إلى أن مصر حتى الآن في مستوى متقدم من اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.وفي ذات السياق أكد "أمين" أن الوزارة وفرت كافة الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة ببرتوكولات العلاج التى وضعتها اللجنة في المستشفيات والصيدليات في إطار توفير المستلزمات والأدوية تحسبا للموجة الثانية من كورونا.ولفت إلى أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تتابع سير العمل في المستشفيات والاطمئنان على توافر كافة الاحتياجات ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة لفيروس كورونا المستجد ومعايير مكافحة العدوى، مشيرا إلى أنها وجهت مديري المستشفيات باستمرار التواصل مع مديريات الصحة التابعة لها لضمان توافر مخزون كاف من المستلزمات الطبية والوقائية بشكل مستمر، مشيرًا إلى حرص الوزيرة على متابعة تقديم أفضل خدمة طبية لمصابي فيروس كورونا المستجد بداية من إجراء الفحوصات اللازمة وتشخيص الحالة وتقديم العلاج.كما وجهت بتدريب كافة الأطقم الطبية على تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة من خلال إتاحة عدد من برامج التدريب والتقييم على الإنترنت، كما وجهت بتشديد إجراءات والتقصي والحصر لأسر المصابين بالفيروس والمشتبه بإصابتهم والمخالطين للحالات التي تم عزلها ومتابعة الحالة الصحية لهم بشكل دوري ومستمر.