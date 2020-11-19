«منصة كتبنا» تعلن أسماء الفائزين في مسابقتها الأدبية للرعب 2020

والأعمال الفائزة في المسابقة هي:



أعلنت منصة كتبنا بالأمس عن أسماء الفائزين في مسابقتها الأدبية لقصص الرعب القصيرة، لتقديمهم مجموعة من الأعمال المتنوعة، وأتاحت المسابقة المشاركة لجميع الأعمار من المبدعين في مصر والوطن العربي.شهيق (لوفينا) بسنت علا – مصرريهمار – إياد الريموني – الأردنلن أموت الآن – عبدالرحمن سالم – مصرشبح يكاد يخطف روحي – عثمان السخايري – المغربالوشم الملعون – أحمد سليمان أبكر السودانعفاريت الشيخ هسهس – هويدا قطب – مصرمسكن الطالبات – خيرة بن سعيد – الجزائرأين أحشائي – د. أمل الليثي مصرروح معذبة – أمنية عادل حسن – مصرالزائر الأول – طارق صبري – مصروغيرها من الأعمال الأخرى، وأعلنت المنصة على أنه سيتم نشر الأعمال الفائزة في كتاب مجمع يصدر في مفتتح ديسمبر 2020جدير بالذكر أعلنت منصة في شهر يونيو 2020 أسماء الموهوبين الفائزين في المسابقة الأدبية «زمن الكوارنتين»، إبداعات من أيام كورونا، لتقديمهم مجموعة من الأعمال المتنوعة.