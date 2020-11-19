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رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

«منصة كتبنا» تعلن أسماء الفائزين في مسابقتها الأدبية للرعب 2020

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 04:41 م
منصة كتبنا
منصة كتبنا
جمال عاشور
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أعلنت منصة كتبنا بالأمس عن أسماء الفائزين في مسابقتها الأدبية لقصص الرعب القصيرة، لتقديمهم مجموعة من الأعمال المتنوعة، وأتاحت المسابقة المشاركة لجميع الأعمار من المبدعين في مصر والوطن العربي.

والأعمال الفائزة في المسابقة هي:
شهيق (لوفينا) بسنت علا – مصر
ريهمار – إياد الريموني – الأردن
لن أموت الآن – عبدالرحمن سالم – مصر
شبح يكاد يخطف روحي – عثمان السخايري – المغرب
الوشم الملعون – أحمد سليمان أبكر السودان
عفاريت الشيخ هسهس – هويدا قطب – مصر
مسكن الطالبات – خيرة بن سعيد – الجزائر
أين أحشائي – د. أمل الليثي مصر
روح معذبة – أمنية عادل حسن – مصر
الزائر الأول – طارق صبري – مصر
وغيرها من الأعمال الأخرى، وأعلنت المنصة على أنه سيتم نشر الأعمال الفائزة في كتاب مجمع يصدر في مفتتح ديسمبر 2020

جدير بالذكر أعلنت منصة في شهر يونيو 2020 أسماء الموهوبين الفائزين في المسابقة الأدبية «زمن الكوارنتين»، إبداعات من أيام كورونا، لتقديمهم مجموعة من الأعمال المتنوعة.

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الثقافة

«منصة كتبنا» تعلن أسماء الفائزين في مسابقتها الأدبية للرعب 2020

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