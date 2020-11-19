رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 19 نوفمبر 2020 الموافق 04 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

صيانة محابس المياه ورفع 15 طن مخلفات من شوارع المنيا (صور)

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 08:10 م
جريدة الدستور
المنيا ـ على حسين
طباعة
واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، أعمال الصيانة والنظافة بشوارع وميادين المدينة؛ حيث قامت بحملة لصيانة محابس المياه بالميادين ووضع صناديق القمامة للمحافظة على نظافتها، كما قامت برفع 15 طنًا من المخلفات والقمامة.

وأكد العميد محمد صلاح أبوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، أن هذه الحملات تهدف إلى المحافظة على النظافة والمساحات الخضراء بالميادين ورفع كفاءة هذه الميادين للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة؛ تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

وأوضح محمود حسين رئيس حي شمال مدينة المنيا، أنه في ضوء تنفيذ توجيهات رئيس مركز ومدينة المنيا، برفع كفاءة الميادين والمحافظة على نظافتها والاقتصاد في استخدام المياه، قام حي شمال المدينة اليوم بعمل صيانة لمحابس المياه بميادين على بابا وطه حسين.

تم توفير عدد من سلال القمامة داخل الميادين للحفاظ على نظافتها وعدم إلقاء القمامة على المسطحات الخضراء، وفى سياق متصل استمرت أعمال النظافة بشوارع الحي ونقاط التجمع لتوفير بيئة نظيفة وصحية للمواطنين، حيث تم رفع ما يقارب من 15 طنًا من المخلفات والقمامة والأتربة من نقاط التجمع وشوارع الحي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إخلاء سبيل متهم في قضية «طفل المرور»

أسعار بورصة الدواجن الخميس 19-11-2020

إصابة محمد مجدى قفشة فى مران الأهلى

إصابة كهربا بفيروس كورونا

الصور

image description

محافظ أسيوط: حلول عاجلة لحل أزمة الإقبال المتزايد على رياض الأطفال

image description

سفير بيلا روسيا يزور مدينة دمياط للأثاث

image description

باليد فقط..علي محمود يتأهب لمونديال الألعاب البارالمببية

image description

حكاية «محمود» أصغر مُنتج عسل النحل في مصر

image description

رئيس جامعة أسيوط يشهد سلسلة افتتاحات بمعهد جنوب مصر للأورام

الأكثر قراءة

حقيقة دخول الأرض في ظلام مدته 3 أيام نهاية ديسمبر

مصادر بـ«التعليم»: تقسيم الموظفين على أيام الأسبوع بعد قرار الوزراء وارد

شقيق الفنان فايق عزب: «دم أخويا فى رقبة معهد ناصر» (فيديو)

تسببت فى انتحار شاب.. 6 معلومات عن تطبيق «أوليمب تريد»

إنفوجراف

image description

حادث أتوبيس الرماية (إنفوجراف)

image description

6 قواعد تحميك من الإصابة بكورونا (إنفوجراف)

image description

مَن هو اللواء ياسر عسر شهيد حريق مترو مسرة؟ (إنفوجراف)

image description

مرض العظم الزجاجي (إنفوجراف)

نجم الساعة

جميلة عوض: قرأت عن «البهاق» قبل تصوير «لازم أعيش» (حوار)

منوعات

الصحة الدنماركية ترجح التخلص من كورونا لدى حيوانات المنك

لقاح «أسترا زينيكا» لكورونا مبشر مع كبار السن

المخلفات البلاستيكية المنتشرة في المحيطات تخنق الحياة البحرية

قشرة الرأس دلالة على مرض خطير

أيام زمان

سر «مينا هاوس».. بُنى بأحجار الأهرامات وارتبط به فرانك سيناترا لسبب غريب

3 نقاد يرسمون «سيناريو تخيلي» لحياة أحمد زكي حتى اليوم

«الأربعين والسبوع».. عادات بدأها الفراعنة واستمرت للآن

«سأصنع منك راقصة تشبه سامية جمال».. حكاية الأميرة الراقصة مديحة

مقالات الرأي
مدحت بشاى
المصرى والبحث عن هوية
د. محمد عفيفي
السد العالى.. اليوبيل الذهبى «3-3»
جمال طه
الجيش المصرى ومعارك تأديب الجيش التركى
ماجد حبته
لدى أوباما أقوال أخرى
المزيد

الثقافة

«عبدالدايم»: نتوسع في إقامة معارض الكتاب لتحقيق العدالة الثقافية

«تراثيات بلدنا».. معرض للحرف التراثية بقصر المنيل (صور)

الحاج علي يفتتح معرض الأوبرا للكتاب

ياسر صادق يكشف تفاصيل العرض المسرحي الجديد «لحظة حب»