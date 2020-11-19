صيانة محابس المياه ورفع 15 طن مخلفات من شوارع المنيا (صور)

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، أعمال الصيانة والنظافة بشوارع وميادين المدينة؛ حيث قامت بحملة لصيانة محابس المياه بالميادين ووضع صناديق القمامة للمحافظة على نظافتها، كما قامت برفع 15 طنًا من المخلفات والقمامة.وأكد العميد محمد صلاح أبوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، أن هذه الحملات تهدف إلى المحافظة على النظافة والمساحات الخضراء بالميادين ورفع كفاءة هذه الميادين للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة؛ تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.وأوضح محمود حسين رئيس حي شمال مدينة المنيا، أنه في ضوء تنفيذ توجيهات رئيس مركز ومدينة المنيا، برفع كفاءة الميادين والمحافظة على نظافتها والاقتصاد في استخدام المياه، قام حي شمال المدينة اليوم بعمل صيانة لمحابس المياه بميادين على بابا وطه حسين.تم توفير عدد من سلال القمامة داخل الميادين للحفاظ على نظافتها وعدم إلقاء القمامة على المسطحات الخضراء، وفى سياق متصل استمرت أعمال النظافة بشوارع الحي ونقاط التجمع لتوفير بيئة نظيفة وصحية للمواطنين، حيث تم رفع ما يقارب من 15 طنًا من المخلفات والقمامة والأتربة من نقاط التجمع وشوارع الحي.