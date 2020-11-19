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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

تشديد الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا في «تربية عين شمس»

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 03:38 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
إسراء جمال
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وجه الدكتور ماجد أبوالعينين، عميد كلية التربية جامعة عين شمس، بالتشديد على تطبيق قرار رئيس الجامعة رقم 851 بتاريخ 14 أكتوبر الماضي، والمتعلق بتنفيذ الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة الطلاب، بالحرص على التباعد الاجتماعي مع التشديد على ارتداء الكمامات وتعقيم القاعات والمدرجات.

وشكل أبوالعينين لجنة برئاسته لمتابعة تنفيذ هذه الإجراءات بكل دقة وحزم، كما أصدر بالفعل قرار بعقاب مجموعة من الطلاب المخالفين بعقوبة الإنذار مع تشديدها في حال التكرار بعقوبات متدرجة من الحرمان من بعض الخدمات الطلابية أو الحرمان من حضور المقررات الدراسية لمدة تصل إلى شهر أو الفصل من الكلية لمدة تصل إلى شهر أيضًا؛ هذا وقد أفاد أبوالعينين بأن الكلية تتخذ هذه العقوبات من منطلق الحرص على أبنائها الطلاب.

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