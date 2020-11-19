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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

أبوالغيط يدين زيارة بومبيو لمستوطنات بالأراضي الفلسطينية والجولان

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 03:41 م
أحمد أبو الغيط
أحمد أبو الغيط
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أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، قيام وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" بزيارة مستوطنات في الضفة الغربية والجولان المحتلتين.

وأكد أبوالغيط، في بيان صحفي اليوم الخميس، أن هذا العمل يناقض الشرعية الدولية بشكل واضح ويُشجع الحكومة اليمينية في إسرائيل على المُضي قدمًا في مشاريعها الاستيطانية غير القانونية، والتي تشكل العقبة الأكبر في طريق إحلال سلام يقوم على حل الدولتين.

وقال مصدر بالأمانة العامة للجامعة العربية إن "أبوالغيط" عبر عن رفض هذا التحرك غير المسبوق من جانب مسئول أمريكي رفيع، مؤكدًا أنه يضرب عُرض الحائط بترسانة من القرارات الدولية، لعل أهمها القرار 2334 الصادر عن مجلس الأمن عام 2016، والذي اعتبر المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية، وأكد على رفض الأمم المتحدة الاعتراف بأي تغييرات تجريها إسرائيل على الأرض المحتلة.

ونقل المصدر عن "أبوالغيط" قوله "إن إصرار بعض السياسيين الأمريكيين على استرضاء الحركة الاستيطانية في إسرائيل لا يخدم السلام المنشود إطلاقًا، بل يُقلص من فرص تطبيق حل الدولتين في المستقبل"، مؤكدًا أن الضفة الغربية والجولان هي أراضٍ محتلة بنظر القانون الدولي، ولن تتغير وضعيتهما القانونية بزيارة من هذا المسئول أو ذاك، مناشدًا المجتمع الدولي تحمل مسئولياته إزاء محاولات أطراف في الولايات المتحدة وإسرائيل التلاعب بالأسس التي يقوم عليها حل الدولتين لأهداف داخلية بحتة.

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