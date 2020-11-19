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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

«صناعة البرلمان»: طالبنا الحكومة بإعطاء أولوية قصوى للتعاون مع إفريقيا

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 08:10 م
فرج عامر
فرج عامر
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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كشف المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن اللجنة طالبت الحكومة مرات متعددة بإعطاء أولوية قصوى للتعاون الصناعي وتوسيع التبادل التجارى مع جميع الدول الإفريقية، مشيدا بتنظيم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتعاون مع مجموعة السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا) احتفالية لإطلاق منصة "صوت خمسين مليون امرأة أفريقية" في مصر.

وقال "عامر" فى بيان أصدره اليوم، إن إطلاق منصة "صوت خمسين مليون امرأة أفريقية" ستكون له آثاره الإيجابية على تعزيز سبل التعاون الاقتصادي مع مختلف الدول الأفريقية وزيادة التبادل التجاري فيما بينها وفتح أسواق جديدة خاصة أمام منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا أهمية التمكين الاقتصادي للمرأة بالدول الإفريقية.

وأعرب النائب محمد فرج عامر عن أمله في أن تحقق هذه المبادرة جميع أهدافها حتى تنجح دول القارة السمراء فى تنفيذ المشروعات الاستثمارية فى مختلف المجالات، خاصة أن البنك الأفريقي للتنمية يعتبر من أكبر وأهم الجهات الشريكة والمانحة، حيث مول الكثير من الاتفاقيات والبرامج والمشروعات التنموية الكبيرة.

وطالب النائب محمد فرج عامر من جميع الحكومات الافريقية تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة لإنجاح منصة "صوت خمسين مليون امرأة أفريقية"، مؤكدًا أن نجاح هذه المنصة سيجعل هناك أكبر تجمع إفريقي لسيدات الأعمال الأفريقيات داخل مختلف دول القارة السمراء بما يعود بالنفع على التعاون والتنسيق والعمل الاستثماري والتجاري المشترك بين مختلف الدول الإفريقية.

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