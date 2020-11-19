قطاع الأعمال: ملتزمون بتعليمات الإجراءات الاحترازية بشأن كورونا

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة ملتزمة بتعليمات مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.وأضاف توفيق، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن عمليات التعقيم تجرى فى الشركات والوزارة باستمرار، كما أن هناك التزامًا بارتداء الكمامات بين الموظفين والعاملين في الشركات.وأشار إلى أن العمل في المصانع يسير بانتظام لدعم حركة الإنتاج، مؤكدًا الاعتماد على التواصل عبر الفيديو الكونفرنس في عقد الاجتماعات المهمة في حالة زيادة عدد الإصابات، مؤكدًا أنه يوميًا يتابع عمل الشركات القابضة عبر الفيديوكونفرنس، وهناك غرفة عمليات في الوزارة تم تدشينها منذ الموجة الأولى لملاحظة ومتابعة عدد الإصابات في الشركات والمصانع في إطار الإجراءات الاحترازية.وتعمل وزارة قطاع الأعمال العام بقيادة هشام توفيق، على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية بالشركات، وتحديث نظم الإدارة وميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها للمنافسة في الأسواق المحلية.