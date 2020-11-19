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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

برلماني يشيد بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 03:39 م
النائب حسين أبو جاد
النائب حسين أبو جاد
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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أشاد النائب حسين أبوجاد، عضو مجلس النواب، بموافقة مجلس الوزراء، على مشروع قانون، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 والذي يقضي بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على خدمات النولون على ما يستورد من السلع الاستراتيجية كالبقول، والحبوب، وملح الطعام، والتوابل المصنعة.

وأكد "أبوجاد" فى بيان أصدره اليوم، أن هذا التشريع سيؤدي إلى استقرار أسعار السلع الأساسية، مطالبًا الحكومة باتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل تحقيق الاكتفاء الذاتي من مثل هذه السلع، خاصة أن مصر قادرة على زراعتها فى ضوء التوسع فى مشروعات استصلاح الأراضي وزراعتها.

وقال النائب حسين أبوجاد أن هذا التشريع جاء تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين خاصة فى ظل مواجهة الدولة مع فيروس كورونا وتخفيف التداعيات السلبية لهذا الفيروس مشيدًا بسرعة تنفيذ حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للتكليفات الرئاسية.

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