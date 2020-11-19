4 مستندات مطلوبة من المنظمات الأهلية الأجنبية للعمل داخل مصر

حددت المادة رقم 71 من قانون الجمعيات الأهلية الجديد، المستندات المطلوبة من المنظمات الأجنبية غير الحكومية للعمل داخل مصر.ونصت المادة على الآتي: تخضع المنظمة الأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل داخل جمهورية مصر العربية لإشراف الجهة الإدارية المختصة وفقا لأحكام هذا القانون، وتلتزم بتقديم المستندات التالية للجهة الإدارية:1- رقم الحساب البنكي والحسابات الفرعية له التي تتلقى عليها أموالها أو تنفق منها على أنشطتها داخل الجمهورية، التي لا يجوز لها تلقي أموال أو الإنفاق إلا من خلاله وإقرار بحق الجهة الإدارية في الاطلاع عليه كلما دعت الحاجة.2- تقرير إنجاز دوري خلال مدة ممارسة النشاط المصرح به، ويحدد دوريته التصريح الصادر لها.3- الميزانية السنوية المعتمدة من أحد المحاسبين القانونيين المقيدين.4- أي تقارير أو بيانات أو معلومات تطلبها الجهة الإدارية بشأن عمل المنظمة أو أي من أنشطتها.