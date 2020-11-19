تامر حبيب يتعاقد على «المدينة الفاضلة»

تعاقد السيناريست تامر حبيب على كتابة عمل درامي جديد مع إحدى شركات الإنتاج الكبرى، والمسلسل يحمل اسم يوتيوبيا (المدينة الفاضلة)، ومن المقرر أن يكون العمل بطولة جماعية لعدد من نجوم الفن.وعلمت "الدستور" أن العمل من المقرر أن يرى النور في موسم رمضان لعام 2022، نظرًا لضيق الوقت هذا العام، خاصة أن المسلسل يحتاج للتصوير في أكثر من دولة.ومن المقرر أن تعقد الشركة المنتجة جلسة عمل مع تامر حبيب خلال الأسبوع المقبل، للوقوف على التفاصيل المبدئية للمسلسل الذي شرع في كتابة حلقاته الأولى وترشيح مخرج العمل والأبطال المشاركين.على جانب آخر يستعد تامر حبيب للعودة إلى السينما من خلال أكثر من فيلم يقوم بالانتهاء من كتابته حاليا.