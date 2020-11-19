تجديد 3 مساجد أثرية فى القاهرة

واصل قطاع الآثار الإسلامية أعمال ترميم عدد من المساجد الأثرية داخل محافظة القاهرة، وجاء التطوير القائم بمسجد الإمام الشافعى، بإعادة تجميع المنبر الخاص بالمسجد عن طريق إدارة الحرف الأثرية، كما تم الانتهاء من أعمال الصيانة بمسجد السلطان حسن.وفي منطقة آثار الجمالية واصل قطاع الآثار الإسلامية أعماله بآثار شارع المعز، وتابع أعمال الصيانة التي تقوم بها الحرف الأثرية بمجموعة قلاوون، كما قام القطاع بترميم وتجديد بقبة قنصوة أبوسعيد.وفي سياق متصل قامت محافظة القاهرة المتمثلة في المنطقة الجنوبية بأعمال التشجير والمساحات الخضراء حول وأمام مسجد الشافعي، ورفع مستوى كفاءة النظافة ورفع أي إشغالات، بالإضافة إلى عمل إنتر لوك في الشوارع الجانبية للمسجد، وذلك تمهيدًا لافتتاح المسجد.