«تراثيات بلدنا».. معرض للحرف التراثية بقصر المنيل (صور)

نظم متحف قصر المنيل معرضًا مؤقتًا للحرف والفنون التراثية واليدوية، مساء غد، وذلك احتفالًا بالذكرى الـ145 لعيد ميلاد الأمير محمد علي توفيق.وأوضح ولاء بدوي، مدير عام قصر المنيل، أن المعرض يأتي في إطار تفعيل دور المتحف في المجتمع كمؤسسة أثرية وثقافية، حيث يعمل المعرض على إحياء الفنون التراثية من خلال عرض 25 حرفة يدوية وتراثية من أعمال بعض الفنانين والمبدعين المصريين من مختلف المحافظات والمناطق التي تضم أشهر الحرف اليدوية والتراثية بمصر، ومنها أعمال النحاس المكفت والنجارة العربية، والزجاج المعشق والصدف العاج والأرابيسك العربي، والخزف، والجلود والحلي النوبي وملابس فرعونية وخديوية وغيرها.وأنشئ القصر عام 1903، حيث أمر ببنائه الأمير محمد على بجزيرة منيل الروضة بالقاهرة.ويتضمن القصر ثلاث سرايات وهى "سراى الإقامة وسراى الاستقبال وسراى العرش"، بالإضافة إلى المسجد والمتحف الخاص ومتحف الصيد وبرج الساعة.ويعد قصر المنيل شاهدًا على فترة هامة من تاريخ مصر الحديث، حيث يتفرد عن باقى متاحف القصور التاريخية بتصميمه المعمارى الرائع، فهو يعد مدرسة فنية جامعة لعناصر الفنون الإسلامية المختلفة، وقد بنى على طراز إسلامى مقتبس من المدارس الإسلامية الفاطمية والمملوكية والعثمانية.