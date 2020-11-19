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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«الأعلى للثقافة» يحتفل بـ«اليوم العالمي للفن الإسلامي»

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 04:26 م
المجلس الأعلى للثقافة
المجلس الأعلى للثقافة
جمال عاشور
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تعقد لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة، ومقررتها الدكتورة جمال شقرة، ندوة: "الفن الإسلامي في مواجهة التطرف"، وذلك في تمام الثانية عصر يوم الأحد ٢٢ نوفمبر الحالي بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة، وتأتي الندوة ضمن احتفالات وزارة الثقافة المصرية باليوم العالمي للفن الإسلامي.

وتقام الندوة بمشاركة كل من: الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار جامعة القاهرة وأمين عام لجنة ترقيات أساتذة الآثار الإسلامية بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتورعاطف منصور عميد كلية الآثار بجامعة الفيوم سابقًا وأيضًا أستاذ علم المسكوكات والآثار الإسلامية بالجامعة وعضو لجنة الآثار في المجلس الأعلى للثقافة، والدكتور عبد الرحيم ريحان مدير عام البحوث والدراسات الاثرية والنشر العلمى بجنوب سيناء، والدكتور عبد العزيز صلاح أستاذ الآثار الإسلامية والفنون بكلية الآثار جامعة القاهرة، ويدير الندوة الدكتور أحمد رجب.

وجدير بالذكر أن المجلس الأعلى للثقافة سوف يعقد ندوة " أزمة القيم الأخلاقية في المجتمع المصري" يوم الثلاثاء الموافق 24 نوفمبر الحالي، وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهرا بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.

كما تبث الندوة " أونلاين" عبر صفحة أمانة المؤتمرات على فيسبوك وقناتها على اليوتيوب على الروابط التاليه:
صفحة أمانة المؤتمرات: اضغط هنا

قناة أمانة المؤتمرات على اليوتيوب: اضغط هنا
أمانة المؤتمرات المجلس الأعلى للثقافة

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