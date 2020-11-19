مصادر بـ«التعليم»: تقسيم الموظفين على أيام الأسبوع بعد قرار الوزراء

كشفت مصادر في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة اتخذت قراراً بشأن آلية تسيير العمل، وذلك بعد قرار رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أمس، بقيام الوزارات المختلفة باتخاذ ما تراه من إجراءات مناسبة وفق ظروف وطبيعة عملها؛ لتخفيف التزاحم في أماكن العمل وإعطاء الأولوية في ذلك للعاملين من أصحاب الأمراض المُزمنة.ورجحت المصادر أن يكون قرار الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عبارة عن تخفيف الزحام عن طريق تقليص أيام العمل بالتبادل بين العاملين بدواوين الوزارة.وأكدت أنه في الموجة الأولى لفيروس كورونا، التزمت الوزارة بتعليمات مجلس الوزراء، بإعطاء كل الموظفين إجازة باستثناء المسئولين وفقًا لحاجة العمل، لعدم تعطيل سير العملية التعليمية.