آخر التطورات الصحية للمعلمة «دينا محمود» ضحية أتوبيس الهرم

كشفت سها محمود أحد أولياء أمور تلاميذ مدرسة الإبداع الخاصة، عن تطورات الحالة الصحية للمعلمة «دينا محمود»، أكثر الحالات حرجًا بين مصابي حادث انقلاب أتوبيس رحلات تابع للمدرسة في الهرم.وقالت سها محمود لـ«الدستور» إن حالة المدرسة خطيرة، حيث إنها ما زالت في العناية المركزة وإنها مصابة بقطع فى الأوتار، مؤكدة أن «دينا محمود» معلمة الرسم بالمدرسة ومحبوبة من الجميع.وتقول أمنية محمود أحد أولياء الأمور لـ«الدستور»: تسيطر حالة من الحزن على ما حدث للمعلمة دينا محمود التي كانت مع التلاميذ فى الأتوبيس وحاولت إنقاذهم، مؤكدة أن الجميع فى المدرسة يدعون لها بالشفاء ويتابعون حالتها الصحية أولًا بأول.وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وجه خالد حجازي، مدير مديرية التعليم بالجيزة بمتابعة الحالة الصحية لمصابي حادث أتوبيس مدرسة الإبداع التابعة لإدارة أوسيم التعليمية محافظة الجيزة.وعلى الفور انتقل مدير المديرية إلى المستشفى لمتابعة الحالة الصحية للطلاب والمعلمين الذين كانوا يستقلون الحافلة، والاطمئنان عليهم وتوفير جميع الاحتياجات لهم.وأمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس السائق المتسبب فى حادث أتوبيس طلاب الهرم، والذي انقلب صباح أمس بمنطقة الهرم، ما أسفر عن إصابة 17 شخصًا 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإجراء تحليل عينة المخدرات له.وتحقق النيابة العامة بجنوب الجيزة فى واقعة انقلاب سيارة ميني باص "أتوبيس"، تقل عددًا من الطلاب بمنطقة الهرم، ما أسفر عن إصابة 17 طالبًا.واستعلمت النيابة العامة عن الحالة الصحية للمصابين، وطلبت تقريرًا طبيًا وافيًا حول حالاتهم، تمهيدًا لسماع أقوالهم، كما أمرت بالتحفظ على "الأتوبيس" تمهيدًا لعرضه على مهندس فنى لفحصه.