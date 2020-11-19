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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

6995 إصابة جديدة بكورونا في النمسا

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 01:54 م
كورونا في النمسا
كورونا في النمسا
وكالات
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أعلنت النمسا، اليوم الخميس، تسجيل 6995 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل عدد الحالات المسجلة إلى 228520 حالة.

وذكرت وزارة الصحة النمساوية في بيان على موقعها الإلكتروني أن عدد حالات الشفاء من الفيروس بلغ أكثر من 142 ألفا في حين بلغ عدد الوفيات حتى الآن 2054 حالة.

وبدأت النمسا تطبيق إجراءات الإغلاق الشامل التي أعلنتها الحكومة النمساوية السبت الماضي لمدة 20 يوما للحد من الارتفاع الشديد في عدد الإصابات بالفيروس التاجي.

وبحسب منظمة الصحة العالمية فإن نصف دول منطقة أوروبا شهدت مؤخرا ارتفاعا في عدد الحالات بنسبة 50 % في وقت تتسارع فيه حالات الإصابة بفيروس (كورونا) خاصة في أوروبا وأمريكا الشمالية مع دخول فصل الشتاء.

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