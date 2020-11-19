ألمانيا لا تتوقع التوصل لاتفاق في النزاع حول الموازنة الأوروبية

صرح متحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم الخميس بأن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لا تتوقع التوصل لحل سريع في الخلاف حول حزمة الموازنة الأوروبية بعد استخدام المجر وبولندا حق النقض لعرقلة الحزمة.وقال المتحدث بالعاصمة برلين: "لا يمكن توقع التوصل لاتفاق اليوم".يشار إلى أن ميركل ورؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي يعتزمون التشاور مساء اليوم بشأن إمكانية التوصل لمخرج من الأزمة في مؤتمر عبر الفيديو.وأكد المتحدث باسم الحكومة الألمانية أنه سيتم التركيز خلال المؤتمر على التحدي المشترك الناتج عن تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".وأضاف أن ألمانيا بصفتها متولية رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي سوف تعلن أيضا عن أوجه التقدم التي تم تحقيقها والمخاوف القائمة في المفاوضات بشأن الأطر المالية للأعوام القادمة.كانت بولندا والمجر قد استخدمتا حق النقض يوم الاثنين الماضي لمنع إمكانية مواصلة عملية القرار السياسي بشأن الحزمة المالية للتكتل، وأعلنت الدولتان أن اتخاذ هذه الخطوة يأتي احتجاجا على إجراء جديد للاتحاد الأوروبي لملاحقة انتهاكات لمبدأ سيادة القانون في الدولتين.