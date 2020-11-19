روسيا: نصائح السفر للخارج فى ظل وباء كورونا لا تزال سارية

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن جميع نصائح وزارة الخارجية الروسية حول سفر المواطنين الروس إلى الخارج في ظروف تفشي جائحة فيروس "كورونا" لا تزال سارية المفعول.وقالت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس "مرة أخرى نود أن نلفت انتباهكم إلى ضرورة الموازنة الدقيقة بين المخاطر المتعلقة بالسفر إلى الخارج، وعدم تعريض أنفسكم لمخاطر غير مبررة".وأضافت قائلة "من الضروري الالتزام باتباع النصائح الواردة على موقع وزارة الخارجية وعبر صفحات سفاراتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن جميع نصائح الخارجية الروسية بهذا الشأن لا تزال ذات أهمية وسارية المفعول".