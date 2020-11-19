وفاة شخص كل دقيقتين فى إيطاليا بسبب كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الخميس، عن انخفاض معدل عدوى فيروس كورونا قليلًا فى إيطاليا، إلا أن حالات الوفيات تزداد بشكل كبير، حيث يموت شخص كل دقيقتين بسبب الإصابة بالوباء، وتجاوز عدد الوفيات 46 ألف حالة، وفق صحيفة "كلارين" الأرجنتينية.وأكدت صحيفة "كلارين" الأرجنتينية أن مؤشر الوفيات، أن الذى يقيس العلاقة بين الوفيات والإصابات بفيروس كوفيد- 19، يضع الإيطاليين فى المرتبة الثالثة فى العالم بعد المكسيك وإيران، فيما تحتل الأرجنتين المرتبة التاسعة فى الوفيات عالميًا.وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة الإيطالية، عن تقسيمها المناطق العشرين إلى ثلاثة ألوان (أحمر وبرتقالي وأصفر) من أجل عدم تطبيق حجر صحي شامل على المستوى الوطنى من شأنه أن يخفض أكثر الأرقام مأساوية ولكنه سيغرق البلاد اقتصاديًا، كما حدث في الموجة الأولى من الجائحة، والتى استمرت 72 يومًا بنتائج جيدة جدًا.