«التضامن» تبحث تخفيف التزاحم في أماكن العمل لمواجهة كورونا

قالت وزارة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تبحث احتياجاتها من العاملين لتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء باتخاذ ما تراه من إجراءات مناسبة وفق ظروف وطبيعة عملها لتخفيف التزاحم في أماكن العمل، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.وأضافت الوزارة، أن تقليل الموظفين يخضع لاحتياجات العمل داخل الوزارة ووفقًا للخدمات المقدمة للمواطنين في الوحدات والإدارات المختلفة في المحافظات، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.ووجّه رئيس الوزراء، بقيام الوزارات المختلفة باتخاذ ما تراه من إجراءات مناسبة وفق ظروف وطبيعة عملها لتخفيف التزاحم في أماكن العمل، وإعطاء الأولوية في ذلك للعاملين من أصحاب الأمراض المُزمنة، على أن تكون لكل وزارة أو جهة حكومية الحرية والمرونة الكاملة لتحديد الأعداد وفق ما تقتضيه ظروف العمل، وبما لا يؤثر على الخدمات المقدمة للمواطنين.