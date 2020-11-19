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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

الأوقاف توزع 185 ألف كتاب على الأئمة خلال شهرين

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 01:49 م
الدكتور عبدالله حسن
الدكتور عبدالله حسن
أ.ش.أ
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قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف الدكتور عبدالله حسن، إن الوزارة انتهت من توزيع 185 ألف كتاب من مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وسلسلة (رؤية) للفكر المستنير خلال شهرين على الأئمة، وإنه يجري توزيع نحو 5 آلاف كتاب على بقية الأئمة.

وأضاف المتحدث -في تصريح صحفي اليوم الخميس- أن الوزارة وزعت في الوقت ذاته 20 ألف كتاب من سلسلة (رؤية) للفكر المستنير على مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية، و20 ألفًا أخرى على مراكز الشباب وبعض الأندية الرياضية.

وأشار إلى أن توزيع المطبوعات والكتب يأتي في إطار حرص الدولة المصرية على نشر الوعي المستنير بين جموع أبناء الشعب المصري وخاصة الأئمة، ونظرًا لما تتضمنه مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وسلسلة "رؤية " للفكر المستنير التي تصدر بالتعاون بين وزارتي الأوقاف والثقافة من رؤى تجديدية ونشر لمفاهيم التسامح والسلام، وفهم صحيح الإسلام من خلال فهم مقاصد النصوص ومراميها وعدم الوقوف عند ظواهرها.

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