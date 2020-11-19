1665 إصابة جديدة كورونا في سلوفاكيا

أعلنت وزارة الصحة السلوفاكية على موقعها الالكتروني تسجيل 1665 إصابة جديدة ليصل عدد الحالات المسجلة إلى 91578 حالة في حين بلغ عدد الوفيات المسجلة 579 حالة.وبحسب منظمة الصحة العالمية فإن نصف دول منطقة أوروبا شهدت مؤخرا ارتفاعا في عدد الحالات بنسبة 50 بالمئة في وقت تتسارع فيه حالات الإصابة بفيروس (كورونا) خاصة في أوروبا وأمريكا الشمالية مع دخول فصل الشتاء.