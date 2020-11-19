«التضامن» تحدد شروط الإقامة بدور المغتربين

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أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عدد من الشروط والإجراءات لاستقبال المغتربين من الجنسين الوافدين من المحافظات الأخرى أو إحدى الدول العربية سواء من الطلبة الذين يدرسون فى غير محل إقامتهم الدائمة أو من العاملين المغتربين، وذلك لفترات قد تطول أو تقصر حسب ظروف كل منهم وذلك وقاية للشباب من التعرض للمتاعب والإستغلال والإنحراف.وأكدت وزارة التضامن على موقعها الإلكتروني، أنه على الراغبين فى الحصول على الاقامة بدار المغتربين لابد وان يكون محل الإقامة الدائم للمغترب خارج المدينة التي يدرس أو يعمل فيها ويتعذر عليه الإنتقال يوميًا من محل إقامته إلى مقر دراسته أو عمله ويجوز بقرار من مجلس إدارة الجمعية التي تتبعها الدار الاستثناء من هذا الشرط إذا ثبت من البحث الاجتماعي المعتمد من مديرية الشؤون الاجتماعية المختصة عدم صلاحية أسرة المغترب لإقامته معها، وأن يكون المغترب حسن السير والسلوك، وأن يتعهد بعدم مخالفة التعليمات والنظم واللوائح الخاصة بالدار.وأضافت أنه ألا يكون مصابًا بأحد الأمراض العقلية أو الأمراض المعدية، كما أنه لابد يكون مركز المغترب متفقًا مع أحكام القوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية والخاصة بالهجرة أو بإقامة الجانب، وأن يوافق مجلس إدارة الجمعية التي تتبعها الدار على قبوله بها.- يتقدم المغترب أو المغتربة بطلب التحاق بالدار على النموذج المرفق المعد لهذا الغرض مستوفيًا لكافة البيانات الموضحة به ويرفق معه صورة فوتوغرافية حديثة لطالب الإلتحاق موقعا عليها منه، على أن يعتمد طلب الإلتحاق من المدرسة أو الكلية أو المعهد المقيد به الطالب أو جهة العمل بالنسبة للعامل.- يقر طالب الإلتحاق باطلاعه على لائحة الدار ويتعهد بقبول جميع شروط وتعليمات الدار ويعتمد هذا الإقرار من ولى الأمر بالنسبة لفئة الطلبة.- يوقع الكشف الطبي على كل مغترب أو مغتربة قبل الالتحاق بالدار.-يتم سداد الرسوم والتأمين المقررين والذين يحددهما مجلس إدارة الجمعية التابع لها الدار.